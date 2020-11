Piden a comercios no bajar la guardia

Si dejamos pasar a alguien que no cumple, el riesgo de que contagie a otros es muy grande, por eso les pedimos que no bajen la guardia". Advento Sosa Garza, dirigente de la Canaco

Al acercarse las temporadas de navidad y de año nuevo para los comercios establecidos en Reynosa, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) hizo un llamado a sus afiliados para no bajar la guardia y reforzar los protocolos ante el Covid-19.

Advento Sosa Garza, dirigente del gremio, dijo que esto implica restringir el acceso a los clientes que no usen cubrebocas, a los que se nieguen a utilizar gel antibacterial, pasar por la prueba de temperatura o la limpieza de calzado.

"Los comercios deben ser muy tajantes en este sentido, porque el coronavirus es un virus muy mortal, del que no tenemos todavía una vacuna ni siquiera un medicamento, entonces si dejamos pasar a alguien que no cumple, el riesgo de que contagie a otros es muy grande, por eso les pedimos que no bajen la guardia", demandó.

La negativa para acceder a los que no cumplen comenzó a implementarse desde el inicio de El Buen fin y de acuerdo a la Canaco esto debe mantenerse hasta nuevo aviso.

En la zona centro, el área con mayor actividad comercial es la Peatonal Hidalgo, en donde varias decenas de comercios tienen carteles anunciando el protocolo.

Pero aún así, EL MAÑANA ha evidenciado como todos los días se registran aglomeraciones, principalmente en fines de semana, evidenciando a quienes no guardan la sana distancia.

"La gente debe comprender que este es el último esfuerzo del año, y que debemos seguir así hasta nuevo aviso; nosotros tenemos mucha expectativa en navidad, año nuevo, porque queremos un repunte de entre un 15 y 20 por ciento en las ventas, aprovechando que los puentes internacionales están cerrados, pedimos el apoyo de la gente para que también ponga su parte", insistió Sosa Garza.