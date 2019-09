Piden a AMLO presupuesto para INVI

Habitantes de la Ciudad de México arribaron a las afueras de Palacio Nacional para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador que asigne presupuesto al Instituto de Vivienda (Invi) para que les aprueben créditos hipotecarios.

"iPresupuesto!, iPrespuesto!, "Andrés, amigo, atiende a tu gente", "Vivenda pagada, no regalada", fueron algunas de las consignas que gritaron los manifestantes instalados frente a Palacio Nacional.



Los manifestantes, quienes forman parte de la Unión Ciudadana Democrática (UCD), denunciaron que desde enero han solicitado créditos de vivienda ante el Invi pero ese Instituto argumenta no tener suficiente presupuesto para otorgárselos.



Miguel Arévalo, habitante de la alcaldía Cuauhtémoc, dijo que es urgente la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que se asigne mayor presupuesto al Invi y favorecer con créditos hipotecarios a quienes pagan altas rentas mensuales.



"Es urgente que el Presidente le dé la orden a Claudia Sheinbaum que libere mayor presupuesto para que nos den la facilidad de tener nuestra vivienda del Invi por eso venimos a exigirle al Presidente la atención que necesitamos los que estamos pagando altas rentas por falta de una vivienda", afirmó.



Héctor Argüello, habitante también de la alcaldía Cuauhtémoc, narró que paga una renta mensual de 2 mil 500 pesos debido que hasta el momento, el Invi no le ha autorizado un crédito hipotecario.



"Desde enero estamos tratando que nos atiendan, nos dan largas, nos dicen que no hay presupuesto, que hasta el próximo año y por eso venimos hoy aquí. Todos los que venimos hoy a hacer este llamado al Presidente somos gente de muy escasos recursos que pagamos rentas muy altas. Yo pago dos mil 500 pesos al mes pero mi sueldo es de 5 mil 500 pesos, casi la mitad se me va en pagar renta", afirmó.



Virginia Reyes, habitante de la alcaldía Iztapalapa, expuso que el Invi además de no tener presupuesto suficiente enfrenta también una alta demanda de vivienda debido a que las personas de escasos recursos no fueron favorecidas con créditos hipotecarios en la pasada Administración.



"No pensábamos que había tanta falta de vivienda y nos hemos quedando esperando un crédito pero esto es así porque no dieron créditos hipotecarios en el Gobierno anterior", indicó.



Cristina Torres, también habitante de Iztapalapa, pidió a López Obrador ayudar a los pepenadores que, con su voto, le ayudaron a ser Presidente de México.



"Al señor Presidente le hacemos un llamado a que no se olvide del apoyo que le dimos con nuestro voto todos los pepenadores de Iztapalapa", afirmó Cristina frente a Palacio Nacional.



En su protesta, los manifestantes exhibieron cartulinas en las que se podían leer mensajes como "AMLO necesitamos vivienda digna", "AMLO primero los pobres, necesitamos más vivienda de interés social", "Señor Presidente queremos más presupuesto para vivienda".