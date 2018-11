Piden a AMLO no cerrar comedores comunitarios

Piden al presidente de la república electo Andrés Manuel López Obrador que los comedores comunitarios continúen operando porque hay mucha gente necesitada que muchas de las veces no tiene para comer.



"Sería una verdadera desgracia para la gente pobre que llegaran a cerrar estos lugares que tanto beneficio brindan a quienes llegan a ellos para recibir alimentos mediante la aportación de unos cuantos pesos", dijo Catalina del Rosario Acosta Patrón, residente de la colonia Longoria desde donde camina hasta llegar al que da servicio en la Aquiles Serdán.

Cada vez los productos alimenticios están más caros y hay gente que no tiene para comprarlos, una porque no les alcanza el dinero que ganan o porque simplemente no lo tienen porque no tienen trabajo.

Por todos esos factores, le pedimos a quien gobernará el país a partir del primero de diciembre, que no cierre los comedores sino por el contrario, que abra más en otras colonias de Reynosa como en la Longoria y otras más en donde sinceramente hacen mucha falta e inclusive los que están abiertos debieran ampliarlos porque cada día acuden a esos sitios más y más gente de escasos recursos económicos en busca de comida casi regalada.