Piden a AMLO dar recursos a sociedad civil

Cd. de México.- Organizaciones de la sociedad civil (OSC) hicieron un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador a dar marcha atrás a su decisión de cancelar todos los recursos que se entregan a agrupaciones y colectivos ciudadanos.

A través de una carta de llamamiento, firmada por 92 organizaciones, pidieron tener un espacio de diálogo directamente con el Presidente o con quien él designe para hablar del papel que las OSC han jugado en el proceso de democratización del País.

"Le solicitamos que reconsidere sus disposiciones administrativas, pero sobre todo sus juicios, para que las OSC tengamos certezas y contemos con recursos para el desarrollo de nuestros proyectos y procesos a favor de las causas por las que nos hemos movilizado", indicaron.

Esta mañana, durante su conferencia matutina, López Obrador reiteró que no se canalizarán recursos a través de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales, dijo, recibían en el pasado alrededor de 30 mil millones de pesos.

"No, mejor de manera directa (se darán los apoyos). Si el mexicano no es menor de edad, para qué la tutela, para qué el intermediarismo, por qué no de manera directa y para que le llegue el apoyo y le llegue completo. Es una especie, con todo respeto, de las bolsas de moches que existían", acusó.

En su misiva, las OSC reconocieron que ha habido organizaciones que fueron creadas con fines clientelares, pero sostuvieron que la mayoría han realizado un trabajo serio en aquellos espacios en los que el Estado ha estado ausente.

"No somos canales de recursos entre gobiernos y personas, ofrecemos directamente servicios y con frecuencia actuamos como interlocutores y mediadores en la relación y diálogo de comunidades y organizaciones con otros actores, entre ellos el gobierno", señalaron.

Las OSC firmantes se definieron como organizaciones progresistas que han velado por los derechos de las minorías y desprotegidos, a veces en entornos y condiciones difíciles.

"Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, su largo trayecto de lucha también lo ha sido de centenas de organizaciones de la sociedad civil que elegimos como trinchera el ámbito civil para construir ciudadanía, transitar a la democracia y defender el derecho al desarrollo sostenible y la libertad", resaltaron.

Entre las OSC que sumaron a esta demanda se encuentran la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL); Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC; Centro Calpulli, AC; Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, AC (CECIG); Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente, AC; Centro de Derechos Humanos Indígenas "Flor y Canto", AC.

Además, Colectiva Ciudad y Género, AC; Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC; Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, AC (CIDHAL); Eco-Ciudadanía del Futuro; Fondo de Lucha por la Democracia, AC; Gloria Ramirez, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM; Grupo de Amigos con VIH, AC; Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, AC, entre otras.