Piden a AMLO aceptar error en seguridad

Ciudad de México.

Tras la operación fallida en Culiacán, Sinaloa, y el aumento de delitos de alto impacto en el País de enero a septiembre, el Gobierno federal debe reconocer errores y cambiar la estrategia de seguridad, advirtió Santiago Roel, de Semáforo Delictivo.

"Para resolver un problema primero hay que aceptarlo y no estoy viendo esto a nivel nacional (...) con renuncias no vamos a cambiar esto, prefiero que digan que cometieron un error y aceptar que no está funcionando su estrategia y dejar de estar vendiendo cosas en los medios de comunicación", dijo el experto en seguridad en conferencia de prensa.

"Traemos un pleito entre ciudadanos que se está provocando desde el poder y si desde el poder mandas este fuego a la sociedad ¿Qué pasa? La divides con esto... chairos, fifís, conservadores, la política no es para dividir, es para construir, en este caso la paz de México (...) Debemos primero dejar estrategias fáciles y bobas, dejar de dividir".

Al tercer trimestre del año, en el País hay alzas en homicidios, feminicidios, extorsiones, violaciones, secuestros, violencia familiar y los robos a negocios, lo que evidencia una carencia de estrategia de las autoridades, alertó Roel.

Esto, acusó, a seis meses de que el Ejecutivo federal prometió que por estas fechas la violencia iba a comenzar a disminuir.

Los estados peor evaluados son Colima, Morelos, Quintana Roo, Baja California y Zacatecas.

"El incremento en la incidencia delictiva este año, y los lamentables hechos de la semana pasada en Guerrero, Michoacán y Culiacán nos confirman que difícilmente podemos avanzar hacia la paz sin haber regulado las drogas, sin haberles quitado este negocio a las mafias, sin haberlos debilitado de raíz en sus finanzas", opinó.

"Lo hemos insistido muchas veces: tenemos una estrategia totalmente equivocada al querer combatir un mercado con policías y Ejército, con lo cual no podemos reducir la oferta y consumo de drogas, pero sí la violencia y la corrupción de alto impacto".

Roel expuso que, de enero a septiembre, la extorsión se disparó -con respecto al mismo periodo de 2018- en un 35 por ciento, feminicidio subió en un 14 por ciento, las violaciones en un 11 por ciento, el secuestro en un 7 por ciento, la violencia en un 9 por ciento, los robos a negocios en un 7 por ciento y los homicidios en un punto porcentual.

"Al tercer trimestre hubo un incremento del uno por ciento, si bien no aparenta ser un incremento significativo en su comparación contra 2018, es un 19 por ciento superior a la media de los últimos tres años y de continuar así tendríamos el peor año al cierre de 2019", dijo.

Afirmó que el operativo fallido del Ejército y la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa, responde a intereses de Estados Unidos y que esa tarea por detener al presunto narcotraficante Ovidio Guzmán borró los éxitos en materia de seguridad que venía reportando la entidad.

"Sinaloa estaba a punto de convertirse en una historia de éxito, pues la sociedad civil y las autoridades estatales y municipales han trabajado de la mano desde hace años y han logrado sacar a Sinaloa de los rojos en el Semáforo Delictivo, sin embargo, en el operativo de la semana pasada, aún cuando hubiera sido exitoso, pone en riesgo la paz de Culiacán y del Estado de Sinaloa", reprochó.

El especialista indicó que los capos sí deben ser detenidos, pero primero tienen que ser debilitados en sus finanzas.