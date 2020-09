Piden a Aduanas aplicar restricción en aeropuertos

McAllen, TX.

La gente está volando de México a Estados Unidos sin problema, frecuentes viajes de Monterrey a San Antonio y Houston, por citar esta región y no hay restricciones de Covid-19.

"Entonces debe ser igual en los cruces terrestres entre ambos países, el natural ir y venir en los puentes internacionales, con el mismo tenor de las medidas que aplican en los aeropuertos", alega el diputado federal Henry Cuellar.

El congresista demócrata pide reconsiderar la orden de ambas naciones de mantener hasta el 21 de octubre la prohibición a viajes no esenciales, siendo que desde el 21 de marzo (seis meses y serían siete meses hasta octubre 21) prácticamente está cerrada la frontera al comercio al menudeo.

"Se debe encontrar una justa medida, tomar acciones que no ahoguen la de por sí ya muy endeble economía de las ciudades en la guarda línea y en sí, en el entero de los estados fronterizos que viven de los visitantes del país vecino, en el norte y en el sur, en uno y en otro lado", dijo el legislador por el Distrito 28 de Texas, que abarca parte de San Antonio, Laredo y el Valle de Texas.

Reconsiderar la tajante orden de los gobiernos federales, opinó Cuéllar, pues no es correcto alargar hasta el 21 de octubre las restricciones, prohibir los viajes no esenciales entre regiones de una y otra nación. Igual el legislador opinó en contra de la intención del gobierno norteamericano (Departa-mento de Estado) de subir de nivel 3 que es "Reconsiderar El Viajar" a México, a un nivel 4, el más riguroso que consiste en sugerir al público estadounidense de "No Viajar" a México.

"El Departamento de Estado debe como primer paso ver como ayuda a nuestras comunidades fronterizas a aliviarse de estos problemas económicas por el cierre o las restricciones que rigen desde marzo, debe ser reevalua-da esa condición en la frontera, en los cruces terrestres, en los puentes internacionales, como sí sucede con los vuelos entre uno yotro país", explicó Cuéllar.

Espero -continuó- que DHS (Departamento de Seguridad Interna) voltee a ver el aviso de viaje del Departamento de Estado, antes de hacer el siguiente movimiento al respecto. "Desde marzo los negocios y la industria del turismo entre Estados Unidos y México, han enfrentado funestas circunstancias económicas, debido a las restricciones para los viajes no esenciales.

"Trabajamos en una propuesta para reducir o eliminar esas prohibiciones, y ayudar a mantener empleos, fuentes de trabajos, comercios y empresas que funcionan en nuestra frontera sur", recalcó.

Y remató que esas restricciones sólo aplican por tierra y mar, no por aire, pues los vuelos entre las ciudades mexicanas y las norteamericanas están normales, los visitantes (con poder económico), pueden viajar en avión desde las capitales mexicanas a las estadounidenses y viceversa, sin contrariedad, lo cual no es justo para los fronterizos.