Piden 30 años de prisión para la expresidenta surcoreana

A Park, de 66 años, se la acusó formalmente el pasado abril de 18 cargos que incluyen corrupción, soborno, abuso de poder y filtración de secretos de Estado.



La Fiscalía considera probado que Park y su amiga Choi Soon Sil, conocida como la "Rasputina", extorsionaron poco más de 50 millones de dólares a diversas empresas, entre ellas Samsung, a cambio de que éstas obtuvieran un trato favoritario por parte el Gobierno.



Además de la pena de cárcel, los fiscales exigen a Park que pague una multa de 118 mil 500 millones de wones (110.5 millones de dólares).



La ex Mandataria no asistió este martes tampoco a la última sesión del juicio, al que lleva sin presentarse desde el pasado octubre al argumentar que tanto el proceso como su encarcelamiento preventivo suponen una vulneración de sus derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional destituyó a Park el pasado 10 de marzo, tras ratificar una resolución adoptada por la Asamblea Nacional (Parlamento) en diciembre de 2016.



Apenas 20 días después, el 30 de marzo, fue arrestada por orden de un tribunal de Seúl y desde entonces permanece encarcelada a la espera de que concluya el juicio.



Park es el primer Jefe de Estado surcoreano depuesto en democracia y su destitución motivó un adelanto electoral que deparó en mayo la victoria del liberal Moon Jae In.



Por su parte, Choi Soon Sil, de 61 años, fue condenada a 20 años de prisión y a pagar una multa de 18 mil millones de wones (16.7 millones de dólares) hace apenas dos semanas, aunque sus abogados apelaron la sentencia.