Piden 3 menores caridad en crucero

Río Bravo, Tam.- En las últimas semanas, el transitado cruce de avenida México con calle Guanajuato en colonia Morelos, se ha convertido en un "puesto" de mendicidad, en donde casi a diario, menores que van desde los cinco o seis a los 14 ó 15 años, pidiendo una moneda a los automovilistas.

Los menores que ahí ejercen la mendicidad, realizan esta actividad, incluso al anochecer, cuando es más difícil percibir sus pequeñas siluetas, la mayoría de ellas, muy delgadas.

Grácas captadas en ese sitio, muestran como los niños que solicitan una caridad a los conductores, se exponen en medio de los dos sentidos de circulación, a ser atropellados o golpeados por las unidades que circulan, algunas excediendo la velocidad.

No obstante, ningún adulto los cuida o les exhorta a colocarse en puntos en donde no corran tanto riesgo, igualmente se desconoce si estos menores estudian o incluso si acuden a la escuela o no.