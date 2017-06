Pide Guillermo Cantú a los aficionados mexicanos no gritar más

CANCHA publicó este martes la nueva advertencia por parte del organismo rector del futbol mundial luego de que detectó estas conductas en el debut del Tri contra Portugal.

"Esta advertencia se da a raíz de un par de gritos que de escucharon en el primer partido, el primero creo que se oyó más que el segundo y después no se volvió a escuchar. Habría que agradecerle a todos los aficionados mexicanos que escucharon el grito de poder comunicarle al resto de la importancia de evitar gritar ese tipo de gritos que nos afectan a todos, no sólo a la Federación, al equipo, al país, a los aficionados mismos.



"No quisiéramos llegar al punto en el que de acuerdo a esta advertencia tuvieran que ser retirados del partido, que el árbitro pare el partido y que el sector donde hayan sido identificados con las cámaras de vídeo que hay en el estadio los retiren. No quisiéramos eso, queremos que apoyen a todo el equipo porque los necesitamos", mencionó a TDN.



El directivo dijo que afortunadamente casi no se escuchó, pero espera que la afición no sufra las consecuencias de tener que ser retirado del Estadio. Dijo que sí está tipificada como última medida la pérdida de puntos.



"A ciencia cierta los pasos a seguir y quién los determina en el momento preciso no los tengo... Y no los quiero saber. Creo que lo mas fácil para todos es lo que la afición misma ha venido haciendo en la Copa Confederaciones y la verdad invitarlos a eso (al apoyo)", mencionó.