Pide congresista federal rebelarse contra ley SB4

Laredo, Tx.- El congresista federal de El Paso y aspirante demócrata al Senado de Estados Unidos, Beto O’Rourke, hizo ayer un llamado a la comunidad para rebelarse contra la ley SB4 y ejercer presión en Austin para que se anule.

“No necesitamos una ley como esa en Texas, es discriminatoria y además provocará más inseguridad, creo que es tiempo que la gente haga presión a sus representantes en el estado para llevarle un mensaje al gobernador de Texas en contra de esta ley”, afirmó el legislador demócrata.

O’Rourke fue recibido por Alberto Torres, presidente del Partido Demócrata en Webb así como por prominentes políticos como el ex juez Mercurio Martínez, Jr., los ex regidores Consuelo y John Peter Montalvo, el ex alcalde Raúl Salinas, la ex abogada del Condado ,Ana Laura Cavazos, la dirigente y activista Sylvia Palumbo, entre otros.

El congresista de El Paso mencionó que realiza un recorrido por la frontera de Texas para conocer de cerca las necesidades de cada región y asegurarse que cuando llegue al Senado de Estados Unidos pueda gestionar los recursos para solucionarlas.

“La ley SB4 es una forma terrible de tratar a la gente, no necesitamos eso en Texas, hay que tratar a las personas con respeto y con dignidad”, afirmó.