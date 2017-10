Pide AMLO enjuiciar a ‘Geño’, en México

Aldama, Tam.

El presidente del Comité Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pidió que el exgobernador del Estado de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, sea enjuiciado en México y que no sea extraditado a los Estados Unidos, pues lo que se le confisque se quedaría allá y ese dinero pertenece a los mexicanos.

En una visita informativa ofrecida en el Club de Leones de la cuidad, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se deberá de aplicar la ley y que no exista impunidad.

Y es que señaló que la parcialidad, sobre todo a favor de políticos corruptos debe terminarse, por lo que aplaudió que el Gobierno actual de Tamaulipas haya procedido, pero sobre todo que no se trata de una escena con carácter político.

Ante la presencia de unas 400 personas, el líder nacional de Morena, dejó en claro que al ser extraditado Hernández Flores, la justicia norteamericana se quedaría con lo incautado, dinero que pertenece a los mexicanos, en este caso a Tamaulipas.

Reiteró que las autoridades de procuración de justicia deberán fundamentar y fincar las responsabilidades que corresponden a fin de que se dé una real justicia para el pueblo tamaulipeco y no se use esta institución dependiente del gobierno estatal para que no se use con propósitos meramente políticos.

Entre otros temas, el líder de Morena opinó que todos los aspirantes independientes tienen nexos con los políticos que tienen “hundido” a los mexicanos, haciendo referencia a Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León.

Y es que afirmó que el “Bronco” o como él le llama el “Pony” es muy cercano al expresidente de la República Carlos Salinas de Gortari y a su vez, al grupo de Atlacomulco.