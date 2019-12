Pide Yeidckol asumir que ya son gobierno

Ciudad de México.

La secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, dijo que los morenistas no han entendido que ya están en el Gobierno y que ya no son la Oposición.

En medio de la pugna interna por la dirigencia nacional del partido, llamó a la unión de los militantes y a que "jalen" con el proyecto del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

"Yo creo que al Presidente no le falta nada, a los que nos falta es a nosotros, nos falta que muchos compañeros se den cuenta que ya ganamos, que ya no somos Oposición a nivel federal", dijo en entrevista.

"Que actuemos en consecuencia como el partido en el poder y el partido más grande del País, eso nos hace falta, tener visión de altura, como dice el Presidente, y trabajar todos juntos".

Polevnsky criticó que en Morena haya militantes que quieren mantener las prácticas divisionistas de otros partidos.

"No quisiera generalizar, creo que sí hay gente que viene de otros partidos que quiere mantener las mismas prácticas, y nosotros no podemos permitirlo porque nos pasaría lo mismo que al PRD, entonces no queremos que haya grupos ni tribus ni nada, queremos que todos se reconozcan como una sola familia, como un solo grupo que es Morena y que todos jalen en la misma línea", indicó.