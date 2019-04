Pide Vicente Fox a AMLO no más violencia en el país

CIUDAD DE MÉXICO.

El expresidente Vicente Fox arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien pidió: "¡No más violencia!"



"Qué vergüenza que hasta las tragedias las uses como trampolín para la agresión", escribió el exmandatario en Twitter. Por la mañana, el Ejecutivo federal dijo que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Y agregó: "Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos".

Que vergüenza que hasta las tragedias las uses como trampolín para la agresión.



No todo trata de ti AMLO, hablar del pueblo no significa gobernarlo, atenderlo sí.



¡No más violencia! #Minatitlan https://t.co/bwKvteDl3t