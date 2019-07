Pide VAR para acabar con sospechas

Houston, Estados Unidos.

Si tanto se dice que a México lo ayudan los árbitros en la Copa Oro, entonces con más razón se necesita el VAR.



El capitán Tricolor, Andrés Guardado, expuso ésa como una más de las razones por las que urge el Video Assistant Referee en torneos de la Concacaf.



Ahora a México le tocó sufrir porque le marcaron en contra un penal, que ni falta era, en los Cuartos de Final contra Costa Rica.



"En todos lados ya se está utilizando, no entiendo por qué en Concacaf no de esta utilizando y eso ayuda a que ese mito que hay de que siempre se le ayuda a México pues para eso está esa herramienta, es verdad que ayuda a hacer más justicia, al final los árbitros son humanos", dijo.



El árbitro panameño John Piti fue malo, pero parejo.



Guardado entiende que el penal favorable a Costa Rica no debió marcarse como tal, pero también que gracias al silbante no se perderá el juego contra Haití.



Al 77', Andrés jaló de la playera a Keysher Fuller para cortar un contragolpe. El silbante perdonó la amarilla pese a los reclamos de Joel Campbell y de muchos ticos, y así el "Principito" libró la suspensión por acumulación de amonestaciones.



"Sí, (el contacto es fuera), pero también me perdonó la tarjeta amarilla que me hubiera quitado la opción de jugar Semifinales. El árbitro es igual para todos", dijo.



Guardado desestimó que México tenga que sacar alguna lección en cuanto a un mal funcionamiento ante los ticos.

"Es Costa Rica, sabemos el nivel que ha tenido desde hace tiempo, desde el Mundial 2014 ha crecido muchísimo, nosotros esperábamos un rival así más allá de que nos fuimos a los penales.



"Creo que merecíamos ganar desde el tiempo regular. Tuvimos mucho más la pelota, mucho más llegada, ellos jugaron al contragolpe y nos complicaron, somos justos vencedores, ahora a seguir con esta línea de personalidad, de seguir tratando de desarrollar el futbol que quiere el 'Tata'", insistió Andrés.