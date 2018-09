Pide ´Urreta´ paciencia con Alonso

Monterrey, N.L.- El delantero de los Rayados Jonathan Urretaviscaya pidió paciencia para el director técnico Diego Alonso.

El uruguayo consideró que el arranque del Monterrey no ha sido malo, ya que están en segundo lugar general del Torneo Apertura 2018 y todavía están en un proceso de adaptación.

"¿Cuánto hace que está Diego en Monterrey?, ¿te parece que no tienen que tener más paciencia?, ¿Cuántos entrenadores pasaron años aquí y se fueron sin ningún título de Liga?", cuestionó.

"Pasa en todos los equipos. Diego estuvo en Pachuca tres años y medio y ganó dos títulos. Hay que dar tiempo, hay que dejar trabajar. Este es un club que arma buenos proyectos y creo que Diego es el entrenador ideal para Monterrey".

Para Urretaviscaya no lo han hecho mal, después de haber sumado 16 de los primeros 24 puntos disputados en la Liga.

"Yo me siento nuevo en el club, así lo considero y algunos compañeros son nuevos para el cuerpo técnico, hay una mezcla de adaptación, pero no es total, creo que vamos poco a poco. No lo estamos haciendo tan mal", aseguró.

"Lo que pasa es que este club exige mucho y quieren vernos ganar por mucha diferencia de goles y en el futbol a veces no se puede. El futbol mexicano es muy competitivo".

El atacante dijo que es respetuoso de las críticas que han recibido.

"Las personas son libres de manifestarse, los que quieran venir a aplaudir pueden venir a hacerlo y los que quieran venir a hacer lo contrario, también. Ellos pagan su boletos y tienen derecho de hacerlo, nosotros no podemos hacer nada", dijo.

"Lo que sí les digo a las personas es que nosotros somos los primeros que queremos ganar, porque es nuestro trabajo. Nosotros no entramos al campo pensando en hacer las cosas mal".