Pide UNTA a AMLO presentar pruebas de "moches" con recursos del campo

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, emplazó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a presentar pruebas de corrupción y de llevarse "moches" con recursos de campo.

"El presidente no tiene razón en caracterizarnos como corruptos, pica ojos, que pedimos moche y todas las barbaridades que dice... vivimos y trabajamos del campo y si él tiene pruebas que las presente" o cese la campaña negra, advirtió.

También el dirigente campesino, Eraclio Ramírez, presidente de la Comisión de Agricultura, rechazó los señalamientos del jefe del Ejecutivo Federal y advirtió que se hagan públicos los padrones de los beneficiarios "nosotros no tenemos problema. Que diga quienes son", pues señaló en su caso pertenece a organizaciones productivas "no como otros que andan pidiendo despensas".

López Ríos por su parte dijo que en agosto presentó a Gobernación un informe de 20 mil proyectos productivos que ha promovido para que se investigaran, y en enero acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se indague y se abran las carpetas de investigación necesarias "si se cometieron delitos que paguemos" y si no, que se deje la acusación de que se buscan recursos para beneficio personal.

"Que el presidente pruebe sus dichos. Y si no, que el termine con esa negra campaña que encabeza y a la que se suma una buena parte de sus funcionarios", insistió.

El dirigente se reunió con diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramirez Cuéllar, ante los que expuso la demanda de recurso que impulsan los integrantes del Frente Amplio del Campo (FAC), cerca de 7 mil millones de pesos para diversos programas.

Los integrantes de la Jucopo quedaron de dar respuesta sobre la viabilidad de las demandas al medio día de mañana. Pero, advirtió el dirigente "va a arder Troya si no nos responden satisfactoriamente, no abrimos ni hoy ni mañana hasta que no nos respondan satisfactoriamente".

Cuestionó en cambio dos de los proyectos que impulsa el presidente: el programa Sembrando Vida, que "ya se conoce en el campo como sembrando movida" y el apoyo al Béisbol, que tiene muchos millones.

"El ejecutivo está en su derecho de defender su propuesta y nosotros de reclamar", insistió.