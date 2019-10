Pide una semana

El club Veracruz se presentará a jugar mañana ante Tigres en la jornada 14 del Apertura 2019.

Así lo aseguró su propietario, Fidel Kuri Grajales, tras enterarse de las declaraciones de Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, respecto a que los jugadores de los Tiburones Rojos no se presentarán al cotejo.

"Yo voy a jugar el viernes (mañana), de que juego, juego", afirmó Kuri a Grupo REFORMA.

De acuerdo al Reglamento de la Liga mexicana, Veracruz puede alinear a jugadores de categorías inferiores, como la Sub 20, siempre y cuando cuenten con su registro ante la FMF.

El dueño de los escualos afirmó que la próxima semana liquidará los adeudos existentes con los jugadores del plantel, entre ellos futbolistas que no quisieron firmar contratos porque estaban sujetos a rendimiento y prefirieron hacerlo verbal.

"No es que no haya contratos, hay contratos que los jugadores no quisieron firmar porque tenían condiciones de resultados. Prefirieron verbalmente y, verbalmente los tenemos. Juegan, van a cobrar bien, los contratos los tenían, pero no quisieron firmarlos. Pero bueno, mi palabra vale más que un contrato, ellos van a cobrar sin problema", expresó. "Estoy calculando, a más tardar la próxima semana van a estar cobrando. Seguro se les va a pagar".

- ¿Con cuántos jugadores tiene acuerdos verbales?

"Los que están jugando. Hay unos que tienen sus contratos completos, hay otros que no los firmaron", dijo.

Kuri Grajales reiteró que ha estado en comunicación constante con los jugadores y con el propio Ortiz y existe un acuerdo para solucionar la problemática.