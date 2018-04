Pide ´Tuca´ VAR en Liguilla

Monterrey, N.L.

El VAR ya es necesario en la Liga MX, considera el técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, quien espera contar con la tecnología para la Liguilla.

Luego de una jornada muy cuestionada para los árbitros en México, el "Tuca" pidió que el sistema de revisión de jugadas en la repetición sea implementado ya.

"El VAR es súper necesario y yo creo que para evitar toda esta polémica innecesaria, ojalá lo implementen en la Liguilla, porque la situación ya es incómoda, a parte a Santander no le gusta marcar penaltis a favor de nosotros (risas)", dijo Ferretti.

El DT no quiso entrar en detalles sobre la derrota en Toluca al argumentar que los medios exageran con el paso de su equipo.

"No me inquieta nada, me inquietan ustedes que exageran las cosas, ahí andaban la semana pasada diciendo maravillas de nosotros y ahora, ¿qué van a hablar? ¿que siempre no?. Seis semanas me estuvieron hablando de una cosa que nunca me la creí y ahora me van a hablar de otra que tampoco me la voy a creer", expresó.