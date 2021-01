Pide Trump 'calmar los ánimos'

Washington.

Mientras la Cámara de Representantes debate si lo envía a un nuevo juicio político, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado a sus seguidores a evitar la violencia y "calmar los ánimos".

Sin su cuenta de Twitter, en la que habitualmente enviaba sus mensajes y anuncios, el Mandatario emitió un breve comunicado pidiendo que si hay manifestaciones no deben ser violentas.

"A la luz de reportes de más manifestaciones, insto a que NO debe haber violencia. NO transgresión de la ley y NO vandalismo de ningún tipo", dijo el Mandatario en el comunicado.

"Eso no es lo que defiendo, y no es lo que Estados Unidos defiende. Hago un llamado a TODOS los estadounidenses para ayudar a aliviar las tensiones y calmar los ánimos".

La Cámara de Representantes debate este miércoles si aprueba un cargo por "incitar a la insurrección" en contra del Mandatario por su papel en el asalto de sus seguidores al Capitolio la semana pasada.

Se espera un voto aprobatorio, por la mayoría demócrata, pero no queda claro si en el Senado podría condenarse al Mandatario, pues hay mayoría del partido Republicano.