Pide ´Tata´ Martino impulsar Tri Sub 17

Gerardo Martino debutó a los 17 años y es el mejor ejemplo del porqué Argentina sin desatascar en Copa del Mundo Sub 17 sí da un salto enorme de calidad ya en la Sub 20.

Apenas el domingo la Selección Mexicana Sub 17 conquistó el subcampeonato en el Mundial de la categoría, en el cual Argentina se estancó en Octavos de Final.

"No soy experto en Selecciones menores, pero lo que pasa en Argentina es que el futbolista Sub 17 al año, año y medio, está en Primera. Puede haber por una experiencia personal, me tocó debutar a los 17, con lo cual es lo que decía, seguir haciendo evolucionar a los chicos y aquellos que tengan cualidades tengan participación en sus clubes y en el primer equipo, es la parte más importante", mencionó el "Tata" en la víspera del juego contra Bermudas.

El Tricolor cierra hoy el año futbolístico al medirse a Bermudas en el último juego de la Fase de Grupos de la Nations League, en el Nemesio Diez.

"Creo que hay que intentar jugar bien y ganar, lo otro es consecuencia de jugar bien, nadie se propone golear, uno se prepara para tener buen partido y para intentar ganar, lo otro es consecuencia de hacer bien lo que mencioné y pasa que no hay que perder de vista la complejidad que hay de enfrentar a los rivales de la zona.