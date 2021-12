Pide suspender juicio

Taylor Swift pidió a un juez federal que suspenda un juicio con jurado previsto por las acusaciones de que robó la letra de "Shake It Off", argumentando que el reciente fallo contra ella no tiene "precedentes", de acuerdo con la revista Billboard.

Dos semanas después de que el tribunal se negara a desestimar una demanda que afirma que Swift copió la letra de una canción llamada "Playas Gon´ Play", del grupo 3LW, los abogados de la estrella instaron al juez a reconsiderar su propia decisión, un paso poco frecuente que los magistrados dan si se equivocaron claramente.