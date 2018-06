Pide Stan Lee orden de restricción contra ex mánager

Cd. de México.

Keya Morgan fue arrestado este lunes por supuestamente llenar un reporte policial falso y fue liberado tras pagar una fianza de 20 mil dólares.

Días antes del arresto Stan Lee publicó en su cuenta oficial de Twitter un video donde explicó que Morgan era su único socio y representante en los negocios, y que cualquier otra persona que dijera que lo representaba, mentía.



"Sólo quiero que esto conste. Si quieres algo conmigo, llámame. Si no lo logras, llama a Keya", dijo Lee.



El pasado 13 de abril el creador de famosos personajes, como Spider-Man, señaló a Jerry Olivarez, otro ex mánager, de haberle robado dinero e incluso muestras de sangre.



Según archivos de quejas realizadas por Lee, luego de la muerte de Joan, su esposa, en 2017, la leyenda de los cómics se volvió objetivo de varios hombres de negocios sin escrúpulos que vieron la oportunidad de aventajarse de su abatido estado mental.



Diversas celebridades han mostrado su preocupación por el bienestar de Lee. Fuentes incluso indicaron a The Hollywood Reporter que su salud y memoria han declinado notablemente los meses recientes.