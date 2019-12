Pide spin-off

Ciudad de México.

Mark Ruffalo está en negociaciones con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, para que se realice un spin-off sobre Hulk, reportó NME.

"Kevin Feige me preguntó si tenía ideas o historias para Hulk y yo le dije: ´sí, creo que todavía hay historias por contar´.

"Entonces él dijo: ´bueno, ¿por qué no me cuentas más sobre ellas y vemos si podemos encontrar un lugar en el Universo Marvel? Podría ser Hulk contra Wolverine, me gustaría ver eso´", compartió el actor.

Mark Ruffalo ha interpretado al álter ego de Bruce Banner desde 2012, en Los Vengadores, pero previamente el héroe tuvo un filme en solitario: El Increíble Hulk, con Edward Norton como el monstruo verde. La cinta forma parte de la fase uno del MCU.