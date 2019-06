Pide Spears orden de restricción permanente contra su ex manager

Cd. de México.

Britney Spears busca una orden de restricción permanente contra su ex manager, Sam Lufti, reportó NME.

Los abogados de la intérprete consiguieron una orden temporal el pasado 28 de mayo, pero aseguran que necesitan que sea permanente porque presuntamente, el ex colaborador le ocasionó daño emocional a través de tuits y mensajes de texto.



Un Juez de Los Ángeles evaluará este jueves si emite una ampliación al documento emitido anteriormente o si se cambia a uno permanente.



Esta no es la primera vez que la familia Spears busca alejar a Lufti, pues en 2009 Jamie Spears, padre de la cantante, hizo una petición similar.



El ex manager aseguró que no ha contactado a la intérprete en 10 años y aseguró que no existe evidencia psicológica de que él haya provocado algún tipo de daño.