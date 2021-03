Pide senador a AMLO no invadir poderes

Estamos diciéndole a los inversionistas que aquí en México no hay ley, que aquí en México no existe la Constitución, que aquí en México sus inversiones no tienen certeza jurídica* Ismael García Cabeza de Vaca, Senador de la República

"Somos el segundo estado a nivel nacional donde han llegado inversiones extranjeras a nuestro estado, hoy tenemos una luz al final del túnel donde un juez tomó a bien hacer valer la Constitución y hacer una suspensión provisional de esta Ley Combustóleo, pero hoy una vez más, vemos una intromisión del Gobierno Federal directa al Poder Judicial", consideró el legislador federal por el Partido Acción Nacional.

Fue en rueda de prensa ´Mañanera´ desde Palacio Nacional donde el presidente López Obrador hizo pública la petición al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea:

El senador García Cabeza de Vaca consideró la petición presidencial como una intromisión al Poder Judicial de la Federación, "está amedrentando de manera directa a un Poder independiente, al Poder Judicial, donde está haciendo ver que van a investigar a este Poder independiente, a un juez, que está haciendo valer la Constitución de nuestro país, estamos viendo como no está haciendo valer la división de Poderes que existe en nuestro país".

Finalmente, Ismael García Cabeza de Vaca recalcó que esa acción manda un mensaje negativo a los capitales extranjeros interesados en invertir en el país, "estamos diciéndole a los inversionistas que aquí en México no hay ley, que aquí en México no existe la Constitución, que aquí en México sus inversiones no tienen certeza jurídica".