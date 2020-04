Pide seguir alerta

Dormir casi todo el día y ver series o películas como "Realmente amor" fue la manera en que Leticia Huijara pasó su aislamiento al contraer el virus Covid-19. La actriz de "La ley de Herodes" y "Las bellas y las bestias" comenzó a sentir síntomas a fines de marzo, como cansancio, para luego extenderse a fiebre, dolor de cabeza y tos, y jamás tuvo problemas respiratorios.

CUIDADOS A DISTANCIA

Su médico de cabecera le mandó medicina para bajar la temperatura y se encerró en su cuarto, mientras su hijo de 11 años y su esposo, quienes no fueron contagiados, la cuidaban a distancia.

"Cuando los síntomas fueron evidentes, mi cerebro dijo ok, tranquila y comencé a dormir como si estuviera en un hospital, mi doctor me dijo que debía descansar mucho. ¡Sólo despertaba, comía y volvía dormir!", relata.

"Vi muchas películas como ´Realmente amor´, que recordaba bonita, estaba buscando cosas ligeritas; no intenté leer porque no quería cansarme demasiado, pues finalmente la lectura exige; al final mi doctor me dijo que lo que me había pasado era como de librito", agrega.

Huijara asegura que el único miedo que tenía era haber contagiado a su hijo, pues con él pasó los días previos en cercanía, al tomar clases vía online. "Ahora ya sabemos que afortunadamente no son un gran población de riesgo, pero sí existía ese miedo; diario me preguntaba cómo me sentía y pues no lo tomó como una inminencia de peligro", externa.

"En el chat de vecinos les conté lo que tenía y la respuesta fue de solidaridad, de que avisara cómo seguía. Ahora ya no puedo contagiar a nadie y pudiera dar mi sangre a alguien para salvarlo, puede ser usada para una transfusión". La entrevistada, quien días antes de sentirse mal concluyó grabaciones de "Como tú no hay 2", desconoce dónde pudo contraer el virus.

Recuerda. Desde que fue dada de alta ha aprovechado la cercanía con su familia y pide que la gente siga las recomendaciones sanitarias para minimizar el contagio.