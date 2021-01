Pide Segob paciencia a mexicanos para ser vacunados contra el Covid

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, pidió a todos los mexicanos que tengan la paciencia necesaria para que puedan ser vacunados contra el Covid-19 y aseguró que la visión del Estado mexicano, y que debe prevalecer, es que la vida de los mexicanos no es un asunto político y se debe salvaguardar su bienestar porque ese es el deber del gobierno.

"Tenemos, obviamente, muchas décadas de experiencia en campañas de vacunación exitosas que, inclusive, han sido reconocidas por su excelencia, por instancias internacionales como la Unicef, con atención profesional a cargo de mexicanas y mexicanos capacitados para esta labor. Así que la visión del Estado mexicano como tal, debe prevalecer, y que la vida de los mexicanos no es un asunto político, es salvaguardar su bienestar porque es nuestro deber", explicó Sánchez Cordero.

Al emitir su discurso en la reunión virtual, entre los integrantes del gabinete del gobierno Federal y la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Olga Sánchez Cordero aceptó que en varias regiones de México se están viviendo momentos mucho más fuertes y aciagos por la pandemia y agregó que la saturación de los sistemas hospitalarios, en varios estados, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, se está viviendo una saturación de los hospitales y dijo que la oferta hospitalaria es muy reducida.

"La oferta hospitalaria es muy reducida ya en este momento. Así que, yo creo que lo que tenemos que hacer es apoyarnos desde todos los ámbitos de la responsabilidad para ayudar a tener éxito en el combate a la pandemia", dijo Sánchez Cordero.

Explicó que la lección más importante que debe dejarnos en este episodio es que nadie puede sobrevivir solo, nos necesitamos más que nunca, los unos a los otros para salir adelante en esta adversidad.

"Y tengamos siempre en mente que, más allá de nuestras diferencias, como se ha dicho aquí, la unidad es indispensable para combatir la pandemia. Es momento de permanecer juntos en esta lucha en la que seguimos y seguiremos la ruta de la experiencia que tenemos en todas las campañas de vacunación y en la metodología profesional", dijo Sánchez Cordero.

Reconoció que están en el momento más importante de la lucha contra la pandemia, "si continuamos por el camino del trabajo en equipo coordinado con corresponsabilidad, estoy segura que para finales de este mes lograremos el objetivo de inmunizar a todo el personal médico de la primera línea".

Adelantó que el próximo jueves van a tener otra reunión para analizar los temas de vacunación, pero en este nuevo encuentro estarán invitados también los gobernadores de la Alianza Federalista, quienes el año pasado abandonaron este organismo.

"Quiero decirles que creo sinceramente que para la próxima semana que están convocando, me gustaría si ustedes no tienen inconveniente que fuese la Secretaría de Gobernación quien convocará las próximas sesiones. ¿Por qué lo digo?, porque me gustaría también que los señores gobernadores que no están presentes y que no forman parte de la Conago también se conectaran, creo que es muy importante que estén sus equipos de trabajo o ellos o todos escuchando las opiniones, las recomendaciones, las sugerencias de todos quienes aquí participamos", explicó.