Pide se permita usar ivermectina

"¿Por qué no promover protocolos como la terapia de infusión de anticuerpos monoclonales...? ¿Por qué no promover los tratamientos con nebulizador de budesonida? ¿Por qué no promover terapias saludables de venta libre como el zinc?-- que tomo -- D3, vitamina C, hidroxicloroquina y sí, ¿ivermectina?", polémicos medicamentos no autorizados como tratamiento para el coronavirus.

"Estoy agradecido de que los profesionales médicos aquí en Medical City me hayan escuchado. . . no algunos mandatos de los CDC, el Dr. Fauci o la Junta Médica de Texas", dijo el exteniente coronel.

"No soy un teórico de la conspiración, pero algo muy nefasto está operando aquí, y la sangre inocente de los tejanos está en algunas manos sucias y corruptas. Les prometo que, como gobernador de Texas, encontraré esas manos y me aseguraré de que se responsabilicen por ellas.

"Seguramente habrá cambios en agencias como las juntas médicas, de farmacia y de enfermería de Texas", escribió en el último de una serie de mensajes este lunes el originario de Georgia y ex representante por Florida.

Su esposa, Angela West, también dio positivo y recibió anticuerpos monoclonales. Según su cuenta de Twitter, Allen West no se vacunó contra el virus, pero su esposa sí.

Allen West dijo el jueves que había asistido a una Gala Anual y Recaudación de Fondos de Mission Generation "repleta de gente" en Seabrook, Texas. El sábado, tuiteó que está "suspendiendo eventos en persona hasta recibir una indicación clara".

West criticó tanto a los republicanos como a los demócratas, calificando al presidente del Partido Republicano de la Cámara de Representantes de Texas como un "traidor" por trabajar al otro lado del pasillo, y luego dirigió una protesta frente a la mansión de Abbott por las restricciones del coronavirus, incluido un mandato de máscara y cierres.

SIN VACUNARSE

Parte médico

"Mi presión arterial es 126/84. Mi nivel de saturación de oxígeno llegó a 97 a los tres litros. Me bajaron a dos litros y ahora decidieron quitarme el oxígeno y estoy aguantando 94. Estoy en tratamientos con nebulizador de budesonida y terapias con esteroides intravenosos para mis pulmones. Mi temperatura es de 98,4ºC".

- "No tengo dolor, ni tos, ni fatiga. Solo desearía poder afeitarme, pero me han tomado anticoagulantes para evitar coágulos. ¡... Empiezo a parecer descuidado!", dijo el militar retirado, férreo opositor a la vacuna contra el Covid.