Pide Rojas adelantar comparecencia de Durazo

Cd. de México.

La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, dijo que valdría la pena que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) propusiera adelantar la comparecencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para que informe sobre la jornada de violencia de la semana pasada en Culiacán, Sinaloa.

En entrevista, la legisladora panista dijo que si bien la comparecencia del funcionario federal está prevista desde hace varias semanas para el 31 de octubre, dada la gravedad de lo ocurrido tras el operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, 10 días de espera es mucho.



"Yo creo que este tema es de la mayor importancia, y creo que 10 días es mucho tiempo y que, dadas las circunstancias, la Junta de Coordinación Política podría valorar que se adelantara (la comparecencia)", consideró.



Rojas comentó que este miércoles no habrá comparecencias en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, por lo que podría ser un buen día para que Durazo rinda cuentas ante el Pleno de San Lázaro.



"Este miércoles tenemos sesión, ustedes saben que vamos a estar sesionando también los miércoles durante este periodo, y este miércoles no tenemos comparecencia, pudiera ser un bien día en caso de que así se sugiriera en el caso de la Junta de Coordinación Política, y yo creo que la Mesa Directiva estaría en disposición de atender esa propuesta de la Jucopo, en su caso", expuso.



La diputada recordó que esta mañana el presidente de la Jucopo en el Senado de la República, Ricardo Monreal, informó que citará a comparecer a Durazo, luego de la jornada violenta en Culiacán.



Cuestionada sobre lo dicho ayer por el coordinador de Morena, Mario Delgado, quien descartó que se adelante la presencia del funcionario federal ante el Pleno, Rojas rechazó que sea un acto de mezquindad que la Oposición haga esta solicitud.



"Yo no lo considero ninguna mezquindad política, creo que no aplica, la verdad, creo que el Congreso es la institución facultada para que el Ejecutivo informe, explique y dada la gravedad de lo que sucedió el jueves pasado en Sinaloa, yo no le veo absolutamente nada de malo que el Congreso ejerza sus facultades", expresó.