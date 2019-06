Pide revisar versión de ´Química Ponce´

La "Química Ponce" profesora del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis) 131 en Reynosa podría ser víctima de bullying, luego de ser expuesta en redes sociales por gritar, regañar y amenazar a un estudiante de muerte tras haber reprobado su clase.

Olivia Lemus Navarro, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) reconoció que la señalada podría estar enfrentando problemas de salud o de acoso, ya que las redes sociales son una herramienta anónima para ejercer la violencia verbal sin consecuencias.

"Nos preocupa por lo que esta pasando esta maestra, si bien se excedió en lo que dijo, también hay que ver los dos frentes, porque si no estamos en una situación de imparcialidad, en el vídeo solo se muestra un pedazo, no está el panorama completo, y aunque no es justificación hay que darle voz".

Por lo pronto reconoció que el organismo emitió una medida cautelar para investigar el caso, del que actualmente se encarga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y agregó que esta, no es la primera ocasión que el plantel aparece en los reflectores del rubro.

Caso hermético

Desde que EL MAÑANA le presentó el caso, se ha buscado la versión de las autoridades educativas sin éxito, así como del director y de la docente señalada, afuera del plantel los vigilantes se limitan a decir que no existe autorización para dejar pasar a los medios de comunicación o para emitir un pronunciamiento oficial.

El Cetis 131 de la Colonia Las Granjas, continúa con sus actividades normales y el próximo 13 de junio realizará una junta de padres de familia.