Pide responsabilidad ante ´Fake News´

Cd. Victoria, Tam.

Para el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Etienne Llano, no se puede castigar la difamación toda vez que este delito fue sustraído del Código Penal del Estado por lo que pidió a la sociedad actuar responsablemente y no difundir información que carezca de veracidad.

"Se me hace que está bien que no esté penalizado, pero el que no esté penalizado no significa que no se tenga que tener una responsabilidad, civilmente se puede tener una responsabilidad", el diputado priísta obvió que es difícil dar con el responsable de difundir información falsa o tendenciosa en las redes sociales ya que en ese medio se puede publicar completamente desde el anonimato, "todo mundo hoy está viendo claramente como es lo que en Estados Unidos han llamado las ´Fake News´, ya hay hasta un programa donde lo va sacando, pero recordemos que no todo lo que se dice y se escribe es cierto".

Etienne Llano resaltó que en el actual proceso electoral esto puede ser replicado por los partidos políticos y los distintos candidatos a quienes hizo un llamado para actuar responsablemente, cabe recordar que ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ya han sido llevadas denuncias en contra de spots proyectados a través de la televisión por los partidos políticos u organizaciones sociales.

"Puede haber afirmaciones incluso de candidatos y de partidos con señalamientos que no están sustentados, pero esto estaría llegando a los tribunales, yo desde mi perspectiva personal independientemente de mis orígenes partidistas me parece que es necesario que en nuestra sociedad todos seamos responsables de lo que digamos y que tengamos un compromiso con la verdad".

En las redes sociales, por otro lado, señaló que es abundante la cantidad de contenidos que se distribuyen a través de plataformas como Facebook y Twitter como memes o noticias falsas en contra de unos y otros candidatos a puestos de elección popular de todo el país, "la verdad y la responsabilidad es lo que nos pueda conducir a que cada vez seamos una sociedad más responsable y mejor".