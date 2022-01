Pide respeto al Cruz Azul

El Cruz Azul es el equipo con el que mejor le ha ido a Rayados al mando de Javier Aguirre. Con el "Vasco" al mando, Rayados ha vencido tres veces a los celestes, ha empatado en dos y sólo ha perdido una vez. Esos resultados han provocado que Monterrey los haya eliminado en la Concachampions 2021 en Semifinales y en el Repechaje del torneo anterior.

Además de esos tres triunfos, dos fueron por golizas de 4-1.

"No es un tema que yo me detenga mucho o por el simple hecho de que les haya ganado tres partidos seamos superiores, no, cada partido es una historia distinta", expresó Aguirre.

"Sabemos de la peligrosidad del Cruz Azul, sabemos de que ahora mismo lleva dos partidos con dos victorias, que no le han hecho gol y que este año somos los dos equipos que no hemos recibido gol, entonces va ser un duelo atractivo, intenso, espero que bien jugado y bien arbitrado y que la gente se vaya contenta a casa".

Aguirre dijo que ante la salida de jugadores como Jonathan Rodríguez del Cruz Azul, entre otros, el ataque del equipo de Juan Reynoso ha cambiado, a tal grado que el ex Rayado Carlos Rodríguez, quien es volante, es su goleador con dos anotaciones.

Alabó también el buen esquema defensivo que implementa Reynoso en su equipo.

"Siguen con la misma estructura defensiva, lo hacen bastante bien, y en ataque Juan está intentando, no sé, atacan de otra forma y lo hacen bien, son líderes del torneo y tienen un equipo muy sólido", añadió.

Destacó la importancia de triunfar antes de viajar al Mundial de Clubes.

"Estoy centrado en Cruz Azul, merece un respeto, merece la Liga un respeto y a partir de pasado mañana después del partido ya me enfocaré a ver cómo está últimamente Al Ahly, cómo están sus jugadores, en qué condiciones se encuentran, cómo van a llegar en fin, a pesar, reitero, conozco bien a ese equipo, (aunque) si bien es cierto cambiaron de entrenador y que están con algunos jugadores nuevos", agregó.