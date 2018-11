Pide reparar daño a línea de teléfono

Río Bravo, Tam.- Trabajadores de Comapa rompen con su vehículo, cable de teléfono de una mujer de la tercera edad de la colonia Cuauhtémoc, con vivienda en calle libertad con 16 de septiembre, de esto hace una semana y a la fecha no se han hecho responsables de reparar los daños.

Al respecto Doña María Isabel Vázquez de 84 años y afectada con los hechos dice:

"Cada que pasan los trabajadores de Comapa por aquí les pregunto que para cuando me arreglan el cable de mi teléfono que me rompieron, necesito mucho el servicio, me dicen que ya lo reportaron pero nadie viene a arreglarlo, yo también ya fui a reportarlo a Telmex pero no me atienden, necesito mucho mi servicio de teléfono, por favor Comapa respondan a los daños, hablen para que me agilicen el reparo", dijo.