Pide reforzar Fidecine

Ciudad de México.

Alejandro González Iñárritu solicitó no sólo la permanencia del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), sino el reforzamiento de sus recursos para generar más películas mexicanas.

Guillermo del Toro, por su parte, expresó la necesidad de tomar en cuenta a la comunidad antes de presentar propuestas de reforma en esa industria, mientras que Alfonso Cuarón advirtió del peligro de una fuga de talentos a otros países que sí están dando estímulos a la producción, como Colombia.

ALZAN LA VOZ

Estas fueron las principales aportaciones de los llamados Tres Amigos, quienes participaron en la reunión virtual del jueves con el Diputado Mario Delgado, de Morena, quien propuso el miércoles una iniciativa para derogar los artículos de la Ley Federal de Cinematografía relativos al FIDECINE.

El video de la reunión fue compartido este viernes por el diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, quien coordinó a los participantes.

Tras críticas y señalamientos de la comunidad fílmica nacional, el legislador aceptó reunirse con representantes del gremio, encabezados por María Novaro, titular del Instituto Mexicano de Cinematografía, y Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

CLARA PROPUESTA

"No creo que los que estamos de este lado estamos dispuestos a negociar que se recorte, sino más bien lo que yo quiero proponer es que se refuerce, que de esta plática podamos tener no solamente su clemencia y que dejen vivo este instrumento, sino que lo dupliquen, señores.

Aquí tienen sus mejores socios a nivel intelectual, comercial en todos los sentidos", señaló González Iñárritu.

El director de Amores Perros le resaltó a Delgado que hace 30 años en México apenas se producían 7 u 8 películas al año, frente a las más de 200 que se tienen en promedio actualmente.

Del Toro le reclamó la falta de comunicación con la comunidad, pues un día antes de presentar su propuesta en el Congreso, María Novaro había aclarado precisamente que FIDECINE se mantendría vivo y que absorbería al otro fondo que sí será transformado, el FOPROCINE.

UNEN VOCES

"Lo que queda claro es no sólo la importancia que tiene el cine mexicano a nivel mundial, lo que ha costado repuntarlo con los recursos que existen, que lo hacen muy difícil, y queda claro cuántas voces hay para decir que no se puede ni se va a extinguir, ciertamente no de manera silenciosa ni sin armar un merequetengue", advirtió Del Toro.

Cuarón, por su parte, destacó que el carácter de industria del cine nacional, por lo que debe ser tratada como tal.

"Países como Colombia están dando estímulos fiscales más grandes, si no damos estímulos de ese tipo, va a haber una fuga y esto que pudo ser un centro importante de producción, se irá a otro lado. Espero sensatez en estas decisiones", dijo el director de Y Tu Mamá También.