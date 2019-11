Pide rectifique información

Esta semana no ha sido muy buena para Ana Bárbara y es que luego de su equivocación al interpretar el Himno Nacional en el inicio del partido entre Jefes de Kansas City y Cargadores de Los Ángeles de la NFL en el Estadio Azteca, la cantante trató de parar los comentarios de los medios de comunicación y las burlas de usuarios en redes sociales pidiendo una disculpa pública.

Sin embargo, los comentarios de María Celeste Arrarás hicieron que la cantante reaccionara molesta. La intérprete de "Bandido" y "La trampa" se molestó al escuchar que la conductora del programa "Al rojo vivo" aseguró que el lunes por la noche no sólo tuvo un error si no varios al cantar el Himno, por ello subió un video en sus redes sociales en donde le pide a la puertorriqueña que rectifique su información.

DESMIENTE VARIOS ERRORES

"Este mensaje es para ti mi querida María Celeste Arrarás. Yo te considero una persona con credibilidad, con honor y ética en tu carrera, pero sinceramente con lo que respecta a mí y lo que acabas de subir, no sé, ayer a tu show que estás haciendo el comentario y asegurando que yo tuve varios errores en el Himno Nacional. Me encantaría que lo rectificaras porque es muy importante.

"Yo represento la música de mi país y a un género. Y realmente yo tuve una situación específica, que ya incluso lo aclaré, que es por la emoción y que fue una letra y sin embargo al tú asegurar que yo tengo varias equivocaciones, desvirtúas el momento, la situación y la manera de honrar como ser humano, mexicana y como madre", afirmó.

El video que fue rescatado por usuarios de redes sociales, luego de que desapareciera de las historias de Instagram de Ana Bárbara, registra ya casi 4 mil reproducciones y muchos comentarios a favor de la cantante.

EL RESBALÓN

"El resbalón" de Ana Bárbara fue que cambió una letra de una sóla palabra "olivo" por "olvia" y de ahí fue criticada por no saberse bien el Himno Nacional por lo cual la misma cantante subió un video donde se disculpa con el público.

"Ya lo dijo el Gran José Alfredo Jiménez ´Sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña´. Teniendo la mejor intención pero sin dejar de lado, la emoción de tener la responsabilidad de entonar nuestro hermoso himno nacional, y como lo dejo saber en el video tuve una falta de ortografía al mencionar Olivo en lugar de Oliva, en otras palabras, mencioné el árbol y no el fruto, y aunque lamento el hecho, intenté dar de mi lo mejor, pues lo hice con el AMOR Y PASIÓN que me da la vida. Pido una disculpa de corazón a la instancia correspondiente y a quien haya ofendido", escribió a lado del video.