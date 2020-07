Pide que Federación apoye frenar cruces

Altamira, Tam.- La petición del Gobierno del Estado a través del Ejecutivo, de endurecer los filtros sanitarios en las fronteras, así como el evitar viajes no esenciales deberán de dar resultados, pero también los diputados federales en Tamaulipas deberán hacer la petición de mayor apoyo de parte de la federación.

En tales términos lo afirmó el diputado local Miguel Ángel Gómez Orta, quien refiere que las autoridades norteamericanas le cerraron el paso a los tamaulipecos, sin embargo hay ciudadanos americanos que siguen cruzando, aún y cuando existe una crisis por el alto número de pacientes, aunado a que miles de centroamericanos que buscaban asilo se quedaron varados en territorio nacional poniendo en riesgo la salud de la población.

Dijo que la saturación de la unidad médica del ISSSTE en Reynosa, enciende los focos de alarma en el área de Salud de Tamaulipas, por lo que se señala de acuerdo en la petición del ejecutivo estatal en cerrar la frontera a las actividades no esenciales, dando prioridad al tema comercial.

Insistió en que las acciones que se realizan con filtros en la frontera, los cuales aplica la Coepris, dan buenos resultados, pero se requiere de mayor atención por la autoridad central.

"Más que como legislador les hago un exhorto como ciudadano a los diputado federales de Tamaulipas, a que apoyen la propuesta del gobernador en el cierre de la frontera con Estados Unidos, actualmente hay filtros estatales, pero se requiere de una atención del gobierno federal y ellos pueden impulsar dicha medida", declaró.

Y es que dijo que lamentablemente, "la situación es complicada en la frontera, son muchos los casos de Coronavirus y es necesario que el gobierno federal atienda la petición del gobernador en el cierre de la frontera a actividades no esenciales".

Miguel Gómez, indicó que desafortunadamente la frontera se convirtió en el epicentro de la pandemia, sin embargo también es preocupante la zona sur de la entidad que colinda con Veracruz, por lo que es necesario que se apliquen mejores medidas para detectar pacientes sospechosos de Covid-19.

"Tanto la frontera como el sur de Tamaulipas la situación es complicada, se necesita de más filtros, el gobierno pone de su parte, pero requerimos de la colaboración de las autoridades norveracruzanas, en los pasos de lancha, en las entradas por las carreteras, se tienen que reforzar las acciones", puntualizó.

"La vida de los ciudadanos no tiene precio, se han dado muchas defunciones, ya no queremos más contagiados ni en Tamaulipas, ni el país, hay parte de la población que acata las medidas, los comercios han cerrado, pero el gobierno federal no pone de su parte, no hay recursos extras para atender la pandemia del coronavirus y tampoco apoyos para el sector empresarial".

Para finalizar, el legislador hizo hincapié en que la ciudadanía debe de cuidarse, usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente, además de evitar aglomeraciones.