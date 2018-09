Pide PT aclarar el ´Mochila Gate´. Presumen posible caso de fraude

Además en notas periodísticas anteriores sale que esas mochilas del Gobierno de Guanajuato las retiraron porque están contaminadas, contienen plomo . Alejandro Ceniceros Martínez, coordinador estatal del PT

Cd. Victoria, Tam.- Elsolicitó al Gobierno del Estado que aclare el posible caso de fraude con la empresa Promo Pape de Occidente, proveedor de las mochilas del programa ´Con mis Útiles a la Escuela´, esto luego de que esta autoridad diera a conocer mediante un comunicado que la entrega de estos artículos sería suspendida por diversas irregularidades.

"Las mochilas que están entregando son mochilas recicladas, que vienen del Estado de Guanajuato con un parche", mencionó Alejandro Ceniceros Martínez, coordinador estatal del PT, "en muchas escuelas ya suspendieron o no sé han entregado, no sé qué suspenden porque no han entregado los útiles escolares, eso habla de una falta de planeación".

Ceniceros Martínez señaló que la convocatoria de licitación fue emitida apenas el 7 de agosto pasado, las aclaraciones fueron el 10, la apertura de propuestas el 17 de agosto y tan solo unos días después, el 20, de dio inicio el ciclo escolar lo cual consideró como muy poco el tiempo para la compra y elaboración de 400 mil mochilas de ese programa.

"Además en notas periodísticas anteriores sale que esas mochilas del Gobierno de Guanajuato las retiraron porque están contaminadas, contienen plomo, entonces los desechos los mandan aquí al estado". La empresa Promo Pape de Occidente emitió un comunicado disculpándose porque parte del personal operativo de esa empresa ´se tomó atribuciones que no le corresponden e hizo cambios no autorizados para dicho proyecto´. La empresa se comprometió a retirar el material señalado y reparar las fallas ocasionadas sin ningún costo adicional para el estado.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas por su parte inició este jueves con el retiro del material ´defectuoso´, esto en la escuela primaria Elvira Saldaña del fraccionamiento Praderas en esta capital, lugar donde el pasado lunes el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca dio inicio a este programa que entregaría 400 mil paquetes escolares a la población más necesitada en todo el estado.