Pide PRI revisar viáticos de diputados

Cd. de México.- El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, se pronunció por revisar la forma en que se aumentó al doble la ayuda para gasolina a diputados que viven cerca de la Ciudad de México.

Grupo REFORMA publicó hoy que el Comité de Administración autorizó que diputados de Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos reciban el doble de la ayuda para pago de gasolina, con cifras que varían de los 24 mil 500 pesos a los 7 mil pesos al mes.

A los que viven a distancias más largas se les darán los recursos para trasladarse en avión a sus entidades, considerando las tarifas más altas.

En el caso de Nuevo León, los Diputados reciben 50 mil 800 pesos al mes para sus vuelos Monterrey-CDMX.

"Sí, que se revise y si es necesario que se quite, no pasa nada, que cada quien pague su gasolina", expresó el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional.

A Juárez Cisneros se le preguntó si era oportuno o sensible que la Cámara aumentara a los diputados el monto de los apoyos para gasolina.

"No he visto nada de eso, no me dedico a ver esas cosas. El Comité tendrá que informar, pero cuando menos a mí que estoy en un área cercana, en mi caso, no me cae nada, y aparte no lo pido", destacó el legislador, quien sí recibe ayuda para boletos de avión.

El priista mencionó que los diversos apoyos que reciben los legisladores se deben seguir revisando.

"Creo que hay que seguir revisando y ajustando todo aquello que se tenga que ajustar. El límite tiene que ser la eficiencia y la eficacia del trabajo parlamentario, tampoco hay que ser más papistas que el Papa, o sea, hay que entender el trabajo parlamentario, requiere ciertas condiciones, privilegios no".

Juárez Cisneros dijo que no sabría responder sobre los montos para gasto de gasolina que se aprobaron para los diputados, porque no ha visto los números.

"No pierdo mi tiempo en ese tipo de cosas. No soy parte de eso", aseguró.

"¿No sabe lo que pasa en el Comité de Administración?, se le preguntó.

"Estoy enterado de los acuerdos que toman, pero no me meto en el presupuesto ni a quitar ni poner, imagínate que me dedicara a eso, cada quien tiene responsabilidades, esa no es la mía".

" ¿Es sensible o no que haya ese aumento?", se le insistió.

"Estoy a favor de que se ajuste todo lo que se tiene que ajustar y me parece que no tiene que haber mexicanos de primera y de segunda", manifestó.

En el Senado, el coordinador perredista Miguel Ángel Mancera cuestionó a los diputados por haberse duplicado el apoyo económico de gasolina.

"Va en contra de lo que se está diciendo. Es absurdo. Es una señal de que no se está cumpliendo con este compromiso (de austeridad)".

El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad hizo notar que el Senado se está apretando el cinturón y es parejo.

"Y ahora estamos teniendo noticias permanentes, constantes, de que en la Cámara de Diputados está siendo diferente el rasero: no está el piso parejo, pues. Están con un criterio distinto. No entiendo a qué obedezca", comentó.

Tras advertir que en San Lázaro no se sigue una política de austeridad, Mancera mencionó que en la Cámara de Diputados hay reparto de bono de fin de año y de otras propuestas disonantes con lo que se está manejando en el Senado.