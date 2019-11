Pide PRI renuncia a Rosario Piedra de la CNDH

CIUDAD DE MÉXICO.- El vocero de la bancada del PRI en San Lázaro, Héctor Yunes, exigió la renuncia de Rosario Piedra Ibarra y dijo que la CNDH requiere de una presidencia sin mancha, sin pasado, sin influyentismos, donde sus recomendaciones tengan el peso de la ley y la justicia, y no del manto protector al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno.

"Con una Comisión al servicio del poder, sus recomendaciones serán como verdaderos llamados a misa ¡pero sin campana! Tal y como lo publicó EL UNIVERSAL, el nombramiento no sólo es ilegal e ilegítimo, sino que se busca nombrar a quien no tiene la noción mínima de lo que representan los derechos humanos".

"La primera recomendación que se debe emitir es su renuncia. No sólo sería la salida jurídica más digna, devolvería su prestigio a la Comisión, sino que liberaría al presidente de un compromiso personal con su mamá, quien sigue enojada con él, tanto que por eso le dio a guardar la medalla Belisario Domínguez. Si no aceptaron la medalla, en el mismo acto de congruencia, no debieron aceptar un cargo público para lo que no está preparada", agregó el priista.

Este jueves, EL UNIVERSAL publicó que el nombramiento de Piedra Ibarra generó dudas en su legalidad por no cumplir con los requisitos que establece la ley vigente, pues para este cargo no se debe haber desempeñado ningún cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el último año antes de su designación, pero hasta el pasado jueves ella era consejera nacional y estatal de Morena.