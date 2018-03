Pide PRI a PGR no ceder ante presiones

Cd. de México.- La dirigencia nacional del PRI pidió a la Procuraduría General de la República investigar las acusaciones en contra del candidato presidencial Ricardo Anaya y no frenar las indagatorias por presiones políticas.

Al dar lectura a un pronunciamiento, el líder del tricolor, Enrique Ochoa, demandó al ex dirigente del PAN aclarar todos los señalamientos en su contra sobre la comisión de actividades ilícitas, que lo involucran en una supuesta red de lavado de dinero.



"Pedimos a la PGR que actúe conforme a derecho e investigue puntualmente las acusaciones y hechos que han señalado a Anaya por corrupción, lavado de dinero y triangulación de recursos", dijo.



"Que no se detengan todas las investigaciones por presiones políticas, por el contrario, que avancen".



Acompañado de integrantes del CEN y dirigentes de sectores, Ochoa insistió en que Anaya es un político mentiroso y corrupto que no ha sido capaz de desvirtuar ninguno de los señalamientos que se han lanzado en su contra por supuestas operaciones inmobiliarias y financieras.



Sin ofrecer detalles o documentos, el dirigente del PRI sostuvo que existen indicios de que los recursos manejados por Anaya provienen de "los moches" que obtuvo cuando fue diputado federal.



"Así no Anaya, violando la ley, creando empresas y fundaciones fantasma. Así no Anaya, recibiendo supuestos moches, lavando dinero y engañando al pueblo de México.



"Así no Anaya, así no, así no se participa en las elecciones más importantes en la historia de nuestro País", dijo Ochoa en clara referencia al mensaje que pronunció este mismo día el abanderado de la coalición Por México al Frente.