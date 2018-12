Pide Policía Federal donación de juguetes

Que donen un juguete en todas las estaciones de la Policía Federal en el estado, no bélico, que no requiera batería . Nora Bermúdez Linares, suboficial

La Policía Federal en Reynosa, hace un llamado a la población en general, comercios, negocios o empresas, para que se sumen a la campaña de donación de juguetes, ya que han tenido poca respuesta y quieren llevar alegría a menores de

Pueden acudir a la Estación de la Policía Federal, ubicada en el boulevard Hidalgo en la colonia Casa Bella, a un lado de la plaza Engrei, en un horario de 8:00 a 21:00 horas hasta el día 26 de diciembre.

La entrega de los juguetes se realizará entre las colonia Ferrocarril y Aquiles Serdán, alrededor de las 9:00 horas.

"Estamos invitando a toda la ciudadanía, no nada más de Reynosa, si no de todo el Estado para que donen un juguete en todas las estaciones de la Policía Federal en el estado, no bélico, que no requiera batería", dijo Nora Bermúdez Linares, suboficial de la Estación Reynosa de la Policía Federal.

Comentó que algunas personas han llevado dulces y cobijas, por lo que todo es bien recibido.

"No tenemos límite, es la primera vez que hacemos y todo lo que podamos recaudar, hemos tenido un poquito bajo el acopio, han venido esporádicamente papás con niños, es muy importante que con el ejemplo hagamos esa empatía con los niños, el valor de dar a quien no tiene", expresó.

La Policía Federal puso en marcha por primera ocasión la campaña "Hagamos Feliz a un Niño", en todo el Estado para que personas donen juguetes.