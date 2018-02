Pide PGR revisar amparo a Rafa Márquez

Cd. de México.- La PGR presentó un recurso de revisión para impugnar la sentencia de una jueza federal que declaró ilegal el aseguramiento de una empresa del futbolista Rafael Márquez, decretado en agosto pasado luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó como persona vinculada con lavado de dinero del narcotráfico.



El recurso fue presentado este martes ante la Jueza Octava de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega Tlapa, que el pasado 12 de enero dictó sentencia en la que consideró que el aseguramiento no fue debidamente motivado por la PGR.



La cuenta congelada a Prosport & Health Image, propiedad de Márquez, es la número 30320900001269881 en Banco del Bajío, mientras que su domicilio asegurado se encuentra en Calle Golfo de Cortés 4114, locales 4 y 5, Colonia Monraz en Guadalajara.



La sentencia de la Jueza será revisada por un Tribunal Colegiado en Materia Penal y la interposición del recurso indica que la PGR no planea, por ahora, cerrar la investigación sobre los presuntos nexos de Márquez con el narcotraficante Raúl Flores Hernández "El Tío", preso en México a la espera de su extradición.



De hecho, Márquez incumplió el pasado 23 de enero un citatorio para comparecer ante la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delitos Federales en la carpeta de investigación por lavado.



Los bienes de Prosport fueron asegurados por indicios de que la empresa recibió dinero de la organización de "El Tío", quien en 2007 fue socio de la madre de Márquez para la compra de un predio de 7.5 hectáreas en Zapopan. Pero, la Jueza concluyó que PGR no justificó la medida.



"El acto reclamado se encuentra insuficientemente motivado, pues (PGR) omitió argumentar la relación existente entre la persona moral, marca y bienes asegurados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita indagado", afirmó la Jueza.



Cuando Márquez presentó este amparo, se le concedió una suspensión que le permitió acceder a la cuenta y disponer del inmueble, beneficio que PGR también cuestionó, y está a revisión ante el Sexto Tribunal Colegiado Penal.



Cabe mencionar que, cuando el Departamento del Tesoro publicó la designación de Márquez, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda también congeló las cuentas personales del futbolista.



Hasta la fecha, no se tiene conocimiento público de algún amparo de Márquez para impugnar dicho congelamiento o si la UIF lo levantó mediante el procedimiento de defensa previsto en la Ley de Instituciones de Crédito.



Esta semana, el Presidente de la Femexfut, Decio de María, dijo que Márquez no podrá volver a la Selección Nacional mientras permanezca en la lista de personas designadas del Tesoro.



Para ser removido de esa lista, Márquez tiene que tramitar un procedimiento administrativo en Washington, que es complejo y puede tomar varios meses o hasta años.