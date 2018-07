Pide PES a coalición le preste unos votos

Lo que sucedió es que hubo confusión en la gente que contó los votos porque no estamos acostumbrados a las coaliciones . Abdíes Pineda Morín, fundador del PES

Al no alcanzar el 3 por ciento de los votos para mantener su registro, dirigentes del Partido Encuentro Social () solicitarán ante tribunales que la tercera parte de los sufragios obtenidos por el Movimiento de Regeneración Nacional () con quien iban en coalición les sean otorgados.

Abdíes Pineda Morín, secretario general del comité nacional, explicó que su petición se basa en leyes electorales. "Lo que sucedió es una gran confusión en la gente que contó los votos porque no estamos acostumbrados a las coaliciones y muchos de nuestros votos se fueron a Morena, a nosotros por el simple hecho de estar en unión y con el Partido del Trabajo (PT) nos toca una tercera parte".

Conservar su registro dependerá de que se realice el conteo voto a voto en 39 mil casillas a nivel nacional donde no hubo un solo sufragio a favor de su partido. "Nosotros pedimos la revisión en este sentido y hemos logrado recontar en poco más de 6 mil casillas, rescatamos 200 mil votos, imagínense nos faltan miles de casillas más, creemos que ahí están todos nuestros votos".

En la cuerda floja

La jornada electoral del primero de julio finalizó con 41 nuevos diputados a nivel nacional y 3 más en litigio, 1 gobernador, 100 alcaldes municipales y mil regidores afiliados a PES.

"Yo le pido a la autoridad electoral que limpie donde hay situaciones turbias, donde hay duda de la ciudadanía, actualmente las instituciones no tienen credibilidad, tienen que volver a ganársela y no la hay porque no hacen su trabajo de manera correcta".

Pineda Morín aseguró que de perder el registro las candidatas y candidatos electos tendrían que unirse a otra fuerza política para después inscribirse nuevamente cuando lo marque el Instituto Nacional Electoral (INE).