Pide perdón viuda de Pablo Escobar

Bogotá.

Victoria Henao, viuda del capo del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, pidió perdón por sus acciones durante su juventud durante una entrevista telefónica con la emisora La W Radio, en ocasión del lanzamiento de su libro "Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar".

"Pido perdón por lo que hice en mi juventud (...) Siempre confronté a Pablo, él siempre me negaba las situaciones. Yo no la pasé tan bien. A mí me allanaban tres veces a la semana en el edificio Mónaco (...) No viví en el placer", narró la viuda del capo del desarticulado Cártel de Medellín, el hombre que le declaró la guerra al Estado colombiano.

Henao, quien vive en Argentina, djo que "yo estuve toda mi vida sometida a Pablo", y recordó que cuando tenía 14 años se sintió violada por su esposo, en una relación que posteriormente derivó en un aborto.

Dijo que los últimos nueve años de vida de Escobar tuvo que vivir lejos de él, pero bajo sus condiciones: "Yo no podía poner un píe en la puerta porque todo dependía de la seguridad de Pablo. Pasaban días y meses esperando razones de Pablo".

"Mi vida fue ser ama de casa, mi rol fue proteger a mis hijos", subrayó la viuda del extinto jefe del narcotráfico en Colombia al tiempo que señaló que aunque muchas veces quiso separarse de Escobar, él nunca accedió a ello, situación por la que se vio obligada a permanecer a su lado, pese a las infidelidades y a ser consciente de quién era la persona con la que estaba casada.

"Antes muerto que separado", era una de las frases de Escobar cuando su esposa intento en varias ocasiones de terminar con el matrimonio.

Señaló que su libro fue el resultado de una "catarsis de dos años, contenida con profesionales", y su contenido tiene que ver con pedir perdón al país y comprometerse con las futuras generaciones.