Pide perdón Steve Bannon tras criticar en un libro a hijo de Trump

Miami

Steve Bannon emitió este domingo un comunicado en el que se disculpó por sus declaraciones sobre Donald Trump Jr., al que había calificado en un libro de "traidor" y "anti patriota", definiéndolo ahora como "un patriota y un buen hombre", sosteniendo que la investigación sobre la supuesta colusión contra Hillary Clinton durante la campaña entre el equipo de Trump y la inteligencia rusa es "una caza de brujas" y subrayando su apoyo "inquebrantable" al presidente de EE UU, su exjefe Donald Trump.

"Lamento que mi retraso en responder a la información errónea sobre Don Jr. haya desviado la atención de los históricos logros del presidente en su primer año de presidencia", dijo Bannon, que se excusó diciendo que sus comentarios en el libro no se referían al hijo de Trump sino a Paul Manafort, que durante tres meses de 2016 fue jefe de campaña de Trump.

Bannon era el Rasputín que susurraba a la oreja de Trump en los primeros meses de su mandato hasta que cayó en desgracia y fue expulsado de la Casa Blanca. En el explosivo libro Fuego y Furia expone al hijo mayor del presidente como un irresponsable por haberse reunido en la Torre Trump con una abogada rusa vinculada al Kremlin.

Este domingo Stephen Miller, asesor de Trump y excolega de Bannon en la Casa Blanca, atacó en una entrevista a su antiguo compañero de equipo afirmando que su actitud es "vengativa" y que está "fuera de la realidad". Minutos después de sus declaraciones y de que Trump respaldara a Miller en Twitter, Bannon sacó su comunicado de mea culpa. Esta semana el propio Trump ya había atacado a Bannon diciendo que había "perdido la cabeza" y sus abogados le habían comunicado al consejero cesado que preparan acciones legales contra él por difamación. Hoy, Bannon ha dado marcha atrás.

El libro que crispa al presidente

A Trump no le gusta mirarse en el espejo que le ha preparado el periodista Michael Wolff, autor de Fuego y Furia, un retrato de su presidencia que lo expone como un incapaz. La obra, publicada el viernes, se ha convertido en un superventas en cuestión de horas, con millones de estadounidenses tratando de comprarlo lo antes posible. Herido donde más le duele, en el territorio de las audiencias masivas y el ruido mediático, el presidente de EE UU se desahogó este domingo en Twitter protestando: "Tengo que soportar un libro falso escrito por un autor totalmente desacreditado".

I’ve had to put up with the Fake News from the first day I announced that I would be running for President. Now I have to put up with a Fake Book, written by a totally discredited author. Ronald Reagan had the same problem and handled it well. So will I!