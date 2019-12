Pide perdón en sus canciones

En lugar de olvidar a quienes lastimó al tocar fondo por el alcoholismo, Reyli Barba ha optado por anotarlo para pedir disculpas.

Los errores del cantautor son lo que lo inspiran en su regreso musical, por lo que destaca que al tener una lista tan larga, tendrá temas para un buen tiempo.

"Estoy tan arrepentido que tengo siete libretas escritas de eso. Voy paso a paso pidiendo perdón, escribo todo lo que siento y luego lo canto.

"Mi disco La Metamorfosis es el inicio de la confesión, las primeras 12 cartas", compartió el intérprete de "Amor del Bueno".

Después de estar en rehabilitación, Reyli estrenó en septiembre de este año su más reciente álbum, donde habla de los momentos en los que, incluso, consideró el suicidio.

Los tragos amargos no hacen que se considere un desafortunado, pues agradece la visión del mundo que ahora tiene y busca mantener.

"El primer tema, ´La Llave de la Vida´, es el que revela todo lo que viví cuando iba a quitarme la vida y habla de ese momento en que Dios, a través de la música, me dio la mano y me dijo: ´Calma, muchacho, todavía no es tiempo´.

"Soy un renacido después de lo que pasé y nunca voy a dejar de dar gracias. Espero en la vida poderme conservar como hoy, tener la coherencia, la claridad y el disco que tengo", reflexionó.

Con la forma en que ahora mira la vida, el cantante aseguró que no le ha costado demasiado trabajo alejarse de los vicios.

"Lo difícil es mantenerse sano y estable", concluyó.