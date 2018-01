Pide Peña Nieto a críticos reconocer " lo que sí se ha hecho"

ACAMBAY, Méx.- Tras advertir que no hablará sobre el proceso electoral 2018 y que será absolutamente cuidadoso y observador de la ley, el presidente Enrique Peña Nieto defendió su derecho a levantar la voz y decir lo que el país ha avanzado y demandar a los críticos reconocer lo que sí se ha hecho.

"Yo no me voy a meter a hablar, ni voy a hablar de los procesos electorales, porque advertí que como presidente de la República seré absolutamente cuidadoso y observador de la legislación electoral, y no hablaré ni tomaré posición sobre lo que ocurre en la justa democrática que ya se avecina en esta competencia.

"Pero sí quiero hablar, y creo que estoy en derecho a hacerlo, de lo que como país hemos tenido, hemos alcanzado, levantar la voz para decir a ver, aquellas voces que señalan de manera crítica, muchas de ellas con razón y con acierto en lo que aún nos falta por alcanzar, pero, también, demandar el reconocimiento a lo que sí hemos hecho, a los avances que hemos logrado, a lo que hemos generado como sociedad", señaló.

Al entregar este mediodía la ampliación de la autopista Arco Norte, el mandatario afirmó que hay analistas eternos al país que no toman en cuenta los señalamientos, o lo que se dice en redes sociales, que sostienen que México tiene un futuro promisorio.

"Hoy los distintos analistas externos al país que se olvidan de lo que se dice, o de los señalamientos, o de lo que se dice a veces en las redes sociales, que a veces son muy irritantes y a veces les gusta hacer señalamientos muy duros y muy lapidarios, y que poco recogen de los logros y de los avances que hemos tenido como nación.

"Pero en el exterior sí lo reconocen, curiosamente, porque a lo mejor no se involucran tanto en esto de las redes, porque ven realmente lo que México ha venido alcanzado en cifras, en números, en estadísticas, en realidad y advierten que México tendrá un futuro promisorio a partir de la certeza que se genere hacia los próximos años. Y esa certeza pasa por lo que viva México este año", señaló.

Llamó a no permitir que la competencia democrática electoral en curso, "que es sana, que es favorable a nuestra condición de país por su vocación democrática", divida a la sociedad mexicana.

Y que, por el contrario, "con gran civilidad, que como buenos mexicanos sigamos apostando por México, creyendo en las buenas cosas, en lo que se ha hecho bien, en lo que se ha logrado, no sólo los gobiernos, sino a partir del esfuerzo de Gobierno y de sociedad".

Peña Nieto afirmó que lo anterior tiene un alto sentido y valor para México, porque dijo que eso es lo que se estará legando a las futuras generaciones, a quienes -asentó- queremos que tengan un mejor México.

"Donde pueden crecer, donde puedan alcanzar sus sueños, donde puedan materializar los propósito que cada quien se plantee; y para eso, hemos aportado y contribuido desde este Gobierno".

El Presidente insistió en que un país no se hace en sólo seis años.

"Seis años son un tiempo razonable y suficiente para aportar más al desarrollo y a la grandeza de México, y este Gobierno ha asumido de manera responsable su tarea en la construcción de una mejor Nación a partir de lo que hoy venimos alcanzando y desarrollando con todos los mexicanos".