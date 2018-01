Pide Peña Nieto a ciudadanos opinión sobre 911

Cd. de México.- El Presidente Enrique Peña Nieto pidió a los ciudadanos dar su opinión, experiencia o recomendación sobre el funcionamiento del 911, que hoy cumple un año de su puesta en marcha.



En un video de 35 segundos en su página de Facebook, el Primer Mandatario afirmó que el próximo lunes se reunirá con su gabinete de seguridad para platicar sobre los avances y fallas de este número de emergencia.



"Me gustaría conocer si has hecho uso de este servicio, cuál ha sido la atención que has recibido y cuáles son las eventuales recomendaciones que nos hicieras para poder mejorar la atención y el servicio que presta este teléfono", expresó Peña Nieto.



"Este es uno de los temas que me gustaría abordar para realmente mejorar el servicio que presta el Numero 911 de atención a emergencias que tenemos en el País", agregó.



Y recordó que se buscó contar con un sólo número cuando en todo el País había 500.