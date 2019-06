Pide Pedro Coldwell a FGR que lo llame a testificar sobre compra de Agro Nitrogenados

CIUDAD DE MÉXICO. – Pedro Joaquín Coldwell, quien fungió como secretario de Energía en el sexenio de Peña Nieto y como exconsejero del Consejo de Administración de Pemex, solicitó a la FGR lo llame para que testifique sobre la indagatoria que se sigue sobre la adquisición de la planta de Agro Nitrogenados.

"Me he enterado de que mi nombre, junto con el de otros exmiembros del Consejo de Administración de Pemex, está siendo relacionado con las indagatorias que realiza la Fiscalía General de la República en torno a la adquisición por parte de esa empresa, de la planta de Agro Nitrogenados, ocurrida en años pasados".

"Le he solicitado al Fiscal General de la República, conforme al derecho que me asiste, proceda a citarme para efectos de informarme en qué indagatorias se me relaciona", expone Joaquín Coldwell en un comunicado.

La Fiscalía General de la República realiza pesquisas por el delito de daño patrimonial en la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados por parte de Pemex a Altos Hornos de México (AHMSA).

En las indagatorias están relaciones Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de AHMSA, quien ya fue detenido en España; Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, así como su hermana Gilda Susana Lozoya Austin, a quienes se les han congelado cuentas.

El exfuncionario dijo que por el interés nacional desea contribuir a que se esclarezca el caso.

"Es mi voluntad contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean de mi conocimiento", expuso.

"Cabe mencionar, que tengo más de 45 años de trayectoria pública al servicio de los poderes Legislativo y Ejecutivo a nivel local y federal, siempre actuando de buena fe, con estricto apego a la ley y a los principios de honestidad y honradez que norman mi conducta", expone en el comunicado.