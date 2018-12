Pide Paxton revertir decisión de tribunal de tribunal

McAllen, Tx.- El Procurador General de Texas, Ken Paxton, ha solicitado a la Corte de Apelaciones del 5o Circuito revisar y revertir la decisión de un tribunal inferior de Texas que bloqueó la aplicación de las leyes que exigen la disposición humana de restos fetales.

"Texas valora la dignidad del no nacido. La ley de Texas impide que restos fetales sean desechados en vertederos o alcantarillas, "dijo el Procurador General Paxton. " En julio, durante una semana dejamos establecido en un tribunal de distrito que la ley es constitucional y no impacta el aborto o la disponibilidad del aborto en Texas. Confiamos en que la Corte del 5o Circuito respetará la ley de Texas y revertirá la equivocada sentencia del tribunal inferior".

Una disposición del Proyecto de Ley 8 del Senado, promulgado por la Legislatura de Texas en el año 2017, requiere que instalaciones médicas proporcionen una forma digna de desechar los restos fetales resultado de abortos y abortos involuntarios al dar entierro o al propagar las cenizas. La ley previa permitía que los restos fetales fueran desechados en un sistema de alcantarillas o incinerados y enviados a un vertedero.

La Corte Suprema ha reiterado que los estados pueden expresar su respeto por los no nacidos siempre y cuando no se impongan obstáculos sustanciales al derecho de una mujer a un aborto antes de la viabilidad. El Proyecto de Ley 8 del Senado no impone tal obstáculo.

Durante el juicio de una semana en la Corte de Distrito, un equipo legal de la oficina del Procurador General Paxton presentó pruebas y testimonios de expertos para reforzar el caso de Texas contra desafíos a la Ley 8. Entre otras cosas, demostraron que si la ley entra en vigor, las mujeres seguirán teniendo el mismo acceso al aborto que tenían anteriormente y no violarán los derechos constitucionales de paciente alguno.